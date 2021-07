Migrantes traficam droga em Vila Nova de Milfontes

Cinco migrantes asiáticos (quatro indianos e um paquistanês), empregados em estufas de apanha de frutos vermelhos no Baixo Alentejo, foram presos, com dois portugueses, pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE) da PJ.A intervenção ocorreu na zona de Vila Nova de Milfontes, Odemira, momentos após o grupo ter recolhido mais de duas toneladas de haxixe transportadas numa lancha de alta velocidade.A droga (2020 quilos , divididos em 56 fardos de diversas dimensões), foi depositada no porto de pesca de Milfontes, ao início da madrugada de domingo.