A caça aos carteiristas em Portugal tem sido cada vez maior. Ao longo das últimas semanas o CM acompanhou as forças especiais da PSP de combate a este tipo de assaltantes na Área Metropolitana de Lisboa. Os detidos perseguem as vítimas e assaltam-nas em plena luz do dia.







A força de combate aos carteiristas entrou em ação em março de 2018, quando Lisboa começou a ser atingida por redes criminosas internacionais e com métodos cada vez mais difíceis de detetar.









