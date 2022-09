As suspeitas de milhões de euros em horas extraordinárias e ajudas de custo de deslocações-fantasma pagas a funcionários do INEM levaram ontem a Polícia Judiciária (PJ) a avançar para o terreno com a realização de buscas em várias instalações do INEM de norte a sul do País. Em causa estão "dois processos", segundo confirmou ao CM o presidente do instituto, Luís Meira.









