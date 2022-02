Milionário Bernardo Moniz da Maia suspeito de desviar 60 milhões de euros

Bernardo Moniz da Maia, o maior devedor do Novo Banco (NB), é suspeito de ter desviado 60 milhões de euros de um crédito concedido pelo BES ao seu grupo económico. A suspeita consta numa denúncia anónima feita ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), no final de 2015. O empresário, líder do Grupo Sogema e ex-piloto de automóveis de todo-o-terreno, terá desviado o dinheiro de um empréstimo do BES destinado a um projeto florestal, no Brasil, para pagar parte do crédito de 330 milhões de euros que o BES concedera à Sogema para comprar ações do BCP, em 2007.