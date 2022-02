Começaram na Discoteca Guilt, em Leiria, os desacatos que na madrugada desta quinta-feira, cerca das quatro horas, culminaram em agressões violentas a um militar de 20 anos. No exterior do estabelecimento de diversão, um grupo de quatro jovens, com idades compreendidas entre os 16 e os 24 anos, atacou e roubou o militar, deixando-o ferido com gravidade.