Um militar da GNR ficou ferido ao ser abalroado por uma condutora na saída da CRIL para a A5, no sentido Lisboa-Cascais, em Miraflores.De acordo com o que oapurou, o GNR foi atingido quando integrava uma escolta, juntamente com outros dois GNR, a uma viatura com uma caravana da autoridade que transportava cavalos.O militar foi transportado ao Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa. Também a condutora foi levada ao hospital embora com ferimentos mais leves.Em atualização