Militar da GNR filmado a esbofetear mulher durante detenção em Albufeira

A GNR mandou abrir um processo de averiguações a uma alegada situação de uso de violência excessiva por parte de uma equipa de militares da Unidade de Intervenção (UI) que, na madrugada deste sábado, foram filmados a agredir uma mulher em Albufeira.





O vídeo, feito com um telemóvel, mostra pelo menos três militares do Grupo de Intervenção e Ordem Pública da UI com um jovem sentado no chão, com as mãos atrás nas costas, e a tentar manietar outro que oferece resistência. Um dos militares tem mesmo um joelho no pescoço deste jovem.