Um militar da GNR foi punido, em processo disciplinar, com 90 dias de suspensão por ter sido apanhado a furtar, em duas ocasiões, cinco embalagens de creme para as mãos e rosto, de acordo com uma ordem de serviço a que o CM teve acesso e que dá conta do chumbo do recurso que apresentou ao comandante-geral da GNR. A pena fica suspensa por três anos, mas o cabo, que faz serviço na Unidade de Emergência de Proteção e Socorro, recebeu a pena acessória de “transferência compulsiva” para a Companhia de Ataque Estendido de Aveiro. Desce ainda à 3.ª classe de comportamento.



A 13 de abril de 2022, de serviço mas trajando à civil, o militar furtou de uma loja três cremes de rosto/mãos e a 19 de abril do mesmo ano, de folga, furtou mais dois cremes.