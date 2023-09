Dois militares das Forças Armadas, de 25 e 32 anos, foram agredidos em Mirandela, na madrugada de quinta-feira. As vítimas, destacadas no Aeródromo de Mirandela para dar apoio no combate e vigilância a incêndios rurais, foram agredidas fora do período de serviço, junto ao Hotel Dom Dinis, onde estavam hospedados.





Os militares tentaram ajudar dois homens que sofreram um acidente. Os ocupantes da viatura não terão gostado que os militares sugerissem chamar a PSP, iniciando assim as agressões que envolveram várias pessoas.