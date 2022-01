Três militares condenados a penas suspensas e 16 absolvidos no caso da morte de dois recrutas dos Comandos

O acórdão do julgamento sobre a morte dos recrutas dos Comandos Dylan da Silva e Hugo Abreu, ocorrida em setembro de 2016 e que levou à acusação de 19 militares, foi esta segunda-feira proferido pelo Tribunal Criminal de Lisboa.



Três militares envolvidos no caso foram condenados a penas suspensas pelo crime de abuso de autoridades com ofensas à integridade física. Lenarte Inácio foi condenado a dois anos, Pedro Fernandes a dois anos e três meses e Ricardo Rodrigues a três. Os restantes 16 arguidos foram absolvidos de todos os crimes.





O Ministério Público recorreu de imediato da absolvição de Mário Maia e Miguel Domingues e da condenação de Ricardo Rodrigues a três anos de pena suspensa.O tribunal referiu que já havia acordo extra judicial para as indeminizações aos pais de Dylan Silva e Hugo Abreu.Nas alegações finais do julgamento, a 7 de maio de 2021, a procuradora Isabel Lima tinha pedido a condenação de cinco dos 19 arguidos a penas de prisão entre dois e 10 anos.O Capitão Miguel Domingues, um dos arguidos que o Ministério Público pediu que fosse condenado a pena efetiva, esteve ausente da audiência por estar infetado com Covid-19.O juiz considerou que ficaram provadas duas situações de agressão de arguidos a dois recrutas. O juiz considerou que na origem da morte de Hugo Abreu está um golpe de calor e não asfixia, como tinha acusado o Ministério Público.Na investigação não ficou provado que Ricardo Rodrigues tenha colocado terra na boca dos recruta. As conclusões revelam que Ricardo Rodrigues nao tomou em consideração a condição física e mal estar de Hugo Abreu durante a prova zero e extravasou poderes militares, violando o código de grupo militar. Pedro Fernandes e Lenarte Inácio também acusados de violar código.O juiz referiu que Miguel Domingues não pode ter responsabilidades, pois não teve qualquer interferência no racionamento de água.Dylan Silva não conseguiu ficar de pé a meio da prova zero. Perdeu até a fala. Só então foi para a enfermaria. Os dois recrutas mortos nas provas que antecederam a prova zero sempre foram os que apoiaram os colegas. Nunca estiveram mal. Os arguidos que estão acusados de ignorarem sinais durante a prova não devem ser condenados por isso, disse.As autópsias feitas a Hugo Abreu e Dylan Silva provam que a casa de morte foi golpe de calor.O juiz disse ainda na audiência que o tribunal não pode extrair consequências jurídicas destas condutas apontadas na acusação, relativas a instrução mencionada na acusação. Acusação deduzida com base no código de justiça militar não pode ser julgada em tribunal civil. O Estado português deve ser considerado apto a pagar a indemnização pedida pelos assistentes, acrescentou.À saída do tribunal o pai de Dylan, uma das vítimas mortais no caso, referiu que a "justiça não foi feita. Se cometeram um crime tinham que ser presos. O Estado Português não faz justiça". E acrescentou: "Eu não vou recorrer nada, eu não confio".