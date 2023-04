Militares em missão na República Centro-Africana aliciados para tráfico de diamantes

Uma SMS suspeita, relativa a um negócio com diamantes, enviada em janeiro a um oficial português que integra as forças destacadas na República Centro-Africana (RCA), levou à abertura de uma nova investigação do Ministério Público (MP) relacionada com o tráfico de diamantes.Segundo noticia o ‘Expresso’, foi extraída uma investigação autónoma à rede de tráfico de diamantes desmantelada no ano passado, suspeita de corromper militares portugueses. No âmbito da ‘Operação Miríade’, que tem mais de 60 arguidos, a rede usava aviões da Força Aérea para traficar as pedras.