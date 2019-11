Militares portugueses elogiados na Eslováquia

A participação do Exército português num exercício da NATO na Eslováquia foi alvo de elogios formais "das altas entidades políticas e militares" daquele país da União Europeia, assegurou esta sexta-feira ao CM fonte oficial daquele ramo militar.

O exercício multinacional "Slovak Shield 19", que teve início a 25 de outubro e terminou na quinta-feira, contou com a participação de 60 militares (uma companhia de atiradores) do 1.º Batalhão de Infantaria Mecanizado de Rodas, do Regimento de Infantaria Nº13, de Vila Real.





É considerado "o maior exercício militar, nacional e internacional, na Eslováquia" e contou este ano com participantes, além de Portugal, da Eslováquia, República Checa, Polónia, Hungria e dos Estados Unidos.

Os militares do Exército português, que integravam um batalhão de infantaria eslovaco, "efetuaram treino operacional em diferentes cenários e em condições adversas, no âmbito das operações defensivas, tendo como premissa a capacidade de defesa coletiva dos países membros da NATO", descreve o Exército. As entidades locais destacaram "o desempenho, a resiliência e, sobretudo, o profissionalismo dos nossos militares".