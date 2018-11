Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Minas da Guerra Colonial foram esquecidas em Alcochete

Ministério da Defesa garante que não há risco de segurança.

Por António Sérgio Azenha | 08:44

O Ministério da Defesa descobriu, na semana passada, mais de 25 mil minas antipessoais desmilitarizadas do tempo da Guerra Colonial, que decorreu entre 1961 e 1974, nas instalações da IdD, empresa da Defesa, no concelho de Alcochete.



O material estará esquecido desde 2004, data limite para a sua desmilitarização. O ministério de João Gomes Cravinho garante que, "segundo a Empordef [empresa da Defesa] e a IdD, entidades que procederam à verificação do acondicionamento [das minas], não existe um risco para a segurança".



O material foi descoberto pelo presidente da comissão liquidatária da Empordef, João Pedro Martins, a partir de uma avaliação de inventário da Empordef, cuja liquidação decorre desde julho de 2015 e deveria ter ficado concluído até julho de 2018.



Na última quinta-feira, o ministro da Defesa foi informado da existência desse material e que este estava "acondicionado em blocos de cimento encerrados no interior de cunhetes metálicos".



Por ser o órgão de polícia criminal competente na zona, a GNR foi chamada a intervir, avaliou o material detetado e participou o caso ao Ministério Público.