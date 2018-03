Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugueses na guerra antiminas

Pela primeira vez, militares nacionais integram a Força da NATO dedicada à guerra de minas.

Por J.C.R. | 09:40

Pela primeira vez, militares portugueses integram a Força da NATO dedicada à guerra de minas. Quatro elementos do Destacamento de Mergulhadores Sapadores nº 1 da Marinha Portuguesa estão desde 20 de fevereiro a bordo do navio caça minas alemão Bad Bevensen onde irão permanecer até junho.



De acordo com a Marinha, "a equipa tem valências na inativação de engenhos explosivos em ambiente submarino e irá participar em exercícios e missões reais de deteção e inativação de antigas minas e engenhos explosivos da Segunda Guerra Mundial nas costas do norte da Europa". Esta força da NATO opera em tempo de paz, mas também em períodos de conflito e crise.