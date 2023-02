Ministério Público acusa 18 pessoas e três empresas na rede de 'Xuxa'

O Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) do Ministério Público acusou 18 pessoas e 3 empresas, num total de 21 arguidos, no âmbito da investigação à chamada rede ‘Xuxa’, alcunha do empresário Ruben Oliveira, considerado o cabecilha do esquema de tráfico internacional de droga.

A procuradora Sandra Pontes, do DCIAP, considerou que a investigação da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes e a Polícia Judiciária reuniu prova para que os arguidos respondam pelos crimes de associação criminosa para o tráfico, tráfico agravado de estupefacientes, e branqueamento de capitais. Dois arguidos, entre os quais Dércio Oliveira, irmão de Rúben, vão também responder pelo crime de posse de arma e munições ilegais.

O despacho de pronúncia, a que o CM teve acesso e que foi fechado na terça-feira, 14 de Fevereiro, classifica o grupo de ‘Xuxa’ como o braço português da rede do ex-major da Polícia Federal brasileira, Sérgio Carvalho que, recorde-se, está em prisão preventiva em Budapeste, Hungria, a aguardar extradição para o país de origem.