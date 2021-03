Ministério Público acusa mais um adepto do Sporting pela violenta invasão à Academia de Alcochete

arguido está acusado pela prática, em coautoria, de um crime de introdução em lugar vedado ao público, dezanove crimes de ofensas à integridade física qualificada, vinte e quatro crimes de ameaça agravada e três crimes de coação, um deles agravado.

Segundo a acusação, o arguido e outros adeptos do SCP acordaram invadir a Academia para intimidar e agredir jogadores, treinadores e outros elementos da equipa profissional de futebol. O arguido em causa integrou o grupo que entrou no balneário, tendo abordado, insultado, ameaçado e agredido várias vítimas e lançado engenhos pirotécnicos, um dos quais atingiu e feriu um ofendido.



A investigação ao caso foi levada a cabo pela Secção do Montijo do DIAP da Procuradoria da República da Comarca de Lisboa, com a coadjuvação da PSP e da GNR.



O Ministério Público (MP) do Montijo deduziu esta terça-feira acusação contra mais um arguido, adepto do Sporting, pela violenta invasão à Academia de Alcochete que fez vários feridos. Este arguido, por se encontrar fora de Portugal quando foi deduzida a acusação no processo, será julgado num processo autónomo, informa o MP.Segundo os magistrados,