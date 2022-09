Ministério Público de Coimbra acusa casal de vários crimes cometidos com MBWay

O Ministério Público de Coimbra deduziu acusação contra um casal, que terá cometido vários crimes com recurso à aplicação MBWay, entre o final de 2019 e o ano de 2021.

"Na generalidade das situações, os arguidos ludibriavam as vítimas, as quais tinham escasso ou nulo conhecimento do funcionamento daquela aplicação, levando-as, sob falsos pretextos, a facultarem-lhes as senhas que lhes permitiam aceder às contas bancárias associadas, assim movimentar quantias, em seu favor", descreveu.

Numa nota publicada na sua página na internet, o Ministério Público (MP) de Coimbra explicou que, em algumas situações, as quantias subtraídas "eram movimentadas por várias contas de terceiros", de forma a dissimular a respetiva origem e destino.

Aos dois acusados foi imputada a prática, em coautoria, de sete crimes de burla qualificada, sete crimes de acesso ilegítimo e sete crimes de falsidade informática.

Ao arguido, que cumpre atualmente uma pena de prisão, foi ainda imputada a prática, em autoria material, de outros 25 crimes de burla qualificada, 25 crimes de acessos ilegítimo e 25 crimes de falsidade informática, para além de um crime de branqueamento de capitais.

Já à arguida foi ainda imputada a prática, como autora material, de oito crimes de burla qualificada (dois dos quais na forma tentada), oito crimes de acessos ilegítimo e oito crimes de falsidade informática, bem como de branqueamento de capitais.

"Foi pedida a perda das vantagens obtidas", referiu o MP de Coimbra, que informou ainda que a investigação esteve a cargo da Polícia Judiciária de Coimbra.