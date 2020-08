Ministério Público francês investiga morte de português abatido pela polícia

Um emigrante português em Montauban, França, foi morto a tiro pela polícia após ter fugido 11 km ao volante de um camião e tentado atropelar os agentes. O caso ocorreu no dia 7 deste mês, mas apenas esta sexta-feira foi divulgada a identidade de Augusto Magalhães, de 37 anos.De acordo com as autoridades, o homem, camionista de mercadorias, parou numa primeira fiscalização. Foi submetido a um teste rápido de saliva, para aferir se havia consumido drogas, e assim que o resultado veio positivo para uso de cocaína arrancou ao volante do camião semirreboque com encomendas dos correios.Passou à força por uma barreira policial, quase atingindo novamente os polícias, e abalroou um dos carros-patrulha. Foi então que um agente disparou quatro tiros. O semirreboque incendiou-se e um dos agentes arriscou a vida para retirar o português das chamas. Mas, atingido com dois tiros, Augusto morreu antes da chegada da ambulância. Os tiros e a morte estão a ser investigados pelo Ministério Público.