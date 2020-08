Tudo o que se sabe sobre o português perseguido e abatido a tiro pela polícia em França

Um camionista português foi morto pela polícia depois de uma perseguição a alta velocidade entre as localidades de Grissoles e Montauban. O CM conta-lhe ao pormenor como tudo aconteceu no dia 7 de agosto e o que a investigação ao caso já revelou:

- Camionista português tem em 35 anos e chama-se Augusto Magalhães. Morreu ao volante do camião ‘38t’ que conduzia

- Tudo começou no dia 7 agosto, às 15h20, perto de uma discoteca em Grissoles. No camião, o português levava encomendas aos Correios franceses, quando foi parado pela polícia por circular em contra-mão numa via de sentido único.

- Foi sujeito a testes à saliva e acusou positivo para o consumo de cocaína

- Condutor não tinha já pontos na carta, verificaram as autoridades.

- Inicialmente, segundo a polícia "não se moveu" e pediu para ficar dentro da cabine, onde estava mais fresco, devido ao calor.

- Quando chegaram reforços tudo mudou e o condutor arrancou a alta velocidade. Foi perseguido por um polícia armado, que nunca disparou durante o percurso.

- Seguiu-se louca perseguição a alta velocidade pela estrada D820 em direção a Montauban.



Veja o percurso da fuga do português à polícia





- Agentes tentaram convencê-lo a parar, para evitar acidentes com outros condutores, mas português nunca acatou ordem de paragem. Pneus do camião rebentaram e camionista continuou. Chefe da polícia local conseguiu ultrapassar o camião e voltou a apelar à paragem, acabou abalroado, dentro do carro pelo veículo pesado.

- Montou-se um bloqueio com grades na rotunda antes da rampa de acesso à autoestrada, para evitar que o condutor conseguisse seguir pela A20. O camião diminui velocidade e polícia consegue ultrapassá-lo. Um agente sai do carro e dispara.

- Foram disparadas quatro balas. Duas atingiram o português, no lado direito do corpo.

- Às 16h20 o corpo de Augusto é retirado da cabine e começam manobras de reanimação. O camião, entretanto incendeia-se. Às 17h15 é declarado o óbito.

- Análises feitas ao sangue do português confirmam que "estava sobre o efeito de cocaína e de outra substância utilizada para cortar a droga". As mesmas análises não revelaram presença de álcool no sangue.

- Duas investigações preliminares estão abertas: uma a cargo da polícia de Toulouse e tendo como alvo o condutor que "recusou cooperar com as autoridades e tentativa de homicídio de agentes da autoridade" o outro a cargo da Inspeção Geral da Polícia nacional (IGGN, na sigla original), para definir se houve má-conduta ou culpa por parte de algum agente da 'gendarmerie' (polícia francesa).

- Resultados da autópsia foram conhecidos na segunda-feira, dia 10 de agosto, e revelaram que foi efetivamente atingido com dois tiros. Balas de 9 mm não ficaram alojadas no lado direito do corpo do português. Um dos tiros revelou-se fatal, mas não é especificado qual.

- Conclusões confirmam versão da polícia. Oficial que disparou esteve detido e foi libertado no domingo. No dia seguinte o procurador local declarou que "os resultados da autópsia são compatíveis com o que o oficial da polícia contou que, a pé, disparou rapidamente e perto do camião, na direção da porta do passageiro".