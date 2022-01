Ministério Público pede 18 anos de prisão para mulher que esfaqueou até à morte a ex-companheira no Porto

O Ministério Público pediu uma pena de 18 anos de prisão pelos crimes de violência doméstica e homicídio qualificado para Ana Miranda que esfaqueou até à morte a ex-companheira em março de 2021, no Porto.A defesa alegou, no tribunal de São João, no Porto, que a mulher teve um surto psicótico e que o ato cometido não foi pensado.Ana Miranda andava a ser seguida por uma psicóloga. A arguida não conseguia ultrapassar o fim do casamento e chegou a dizer a familiares que se matava. "Emocionalmente ela estava muito instável. Dizia que queria melhorar para conseguir reatar o relacionamento. Dizia muitas vezes: ‘Sem ela, a minha vida não faz sentido’", explicou a psicóloga da arguida, que a acompanhava antes de cometer o crime, em tribunal.Catarina Gonçalves, de 25 anos, foi esfaqueada 12 vezes e quase degolada pela ex-companheira, na rua junto a sua casa. Entre as duas eram conhecidas várias discussões.