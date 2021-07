O Ministério Público voltou a pedir, na repetição do julgamento do homem de 54 anos acusado de ter ateado o grande fogo de Monchique em setembro de 2016, a condenação do arguido. Este está acusado de seis crimes de incêndio (um agravado).A advogada de Carlos Fernandes, Carla Silva e Cunha, pediu a absolvição do arguido, por considerar "não estar preenchido o crime de incêndio e não haver provas" para a sua condenação. O incêndio destruiu 3900 hectares em Monchique e Portimão.