Ministério Público pede prisão preventiva para 11 arguidos na megaoperação 'cem euro' em Azeméis

O Ministério Público da Feira pediu, ao tribunal de instrução criminal, que fosse decretada a medida de coacção de prisão preventiva para 11 dos 14 detidos na sequência da megaoperação ‘Cem Euro’ do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Oliveira de Azeméis. Três mulheres já tinha sido ouvidas, esta terça-feira, pelo Ministério Público. No final, saíram em liberdade com a medida de coacção de Termo e identidade e residência. Os outros 11 arguidos, 10 homens e uma mulher, que foram ouvidos em primeiro interrogatório judicial, irão conhecer as medidas de coacção esta quinta-feira.A megaoperação 'Cem euro' da GNR de Oliveira de azeméis de combate ao tráfico de estupefacientes culminou com 14 detenções, dez homens e 4 mulheres, dos 19 aos 56 anos e uma apreensão significativa de material estupefaciente.A investigação teve uma duração de 18 meses e incidiu nas zonas de Oliveira de Azeméis e Albergaria-a-Velha, onde a droga comprada no Porto era vendida.Foram cumpridos oito mandados de detenção e 24 mandados de busca, 18 domiciliárias e seis em veículo. Foi apreendido Haxixe, Cocaína, Heroína, canábis, 25 mil euros, quatro carros, uma arma airsoft e diverso material relacionado com o tráfico de estupefacientes.A megaoperação empenhou cerca de 200 operacionais da GNR de Aveiro, Coimbra, Porto e Viseu e contou com o apoio da PSP do Porto