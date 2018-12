Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

MAI acusa bombeiros voluntários de pôr em causa "a segurança dos portugueses"

Bombeiros suspenderam entrega da informação operacional à Proteção Civil no sábado.

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, acusou este domingo a Liga dos Bombeiros Portugueses de ser "absolutamente irresponsável" por poder colocar em causa a segurança das pessoas ao abandonar a Autoridade de Proteção Civil (ANPC).



A Liga dos Bombeiros Portugueses decidiu no sábado "abandonar de imediato" a estrutura da ANPC, em protesto contra os diplomas sobre as estruturas de comando aprovados pelo Governo.



Em declarações aos jornalistas, o ministro criticou este domingo a posição do presidente da Liga, Jaime Marta Soares, classificando-a de "absolutamente irresponsável", podendo colocar em causa a segurança das pessoas.



No sábado, em Santarém, o presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, Jaime Marta Soares, disse aos jornalistas que, de imediato, os bombeiros deixam de participar na estrutura da ANPC, "não ouvindo nada do que dizem os CODIS (comandantes distritais operacionais)", bem como em todos os eventos em que estejam representantes desta entidade ou membros do Governo, podendo mesmo "não participar no dispositivo dos incêndios florestais".



Em causa estão as propostas aprovadas pelo Governo em 25 de outubro, na área da proteção civil, com a maior contestação centrada nas alterações à lei orgânica da Autoridade Nacional de Emergências e Proteção Civil, futuro nome da atual ANPC, reivindicando a LBP uma direção nacional de bombeiros "autónoma independente e com orçamento próprio", um comando autónomo de bombeiros e o cartão social do bombeiro.



Marta Soares assegurou que esta atitude dos bombeiros não porá em causa a segurança e o socorro aos portugueses, garantindo que estes continuarão a funcionar "exatamente na mesma".