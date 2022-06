Um total de 42 militares da GNR, integrados na missão da Eurogendfor (Força de Gendarmerie - Forças de Segurança Militares) na República do Kosovo, foram condecorados pelo Governo daquele país pelo serviço prestado.





A medalha da missão, condecoração atribuída aos operacionais da GNR, foi imposta pelo primeiro-ministro do Kosovo. Na cerimónia esteve presente o brigadeiro-general Paulo Silvério, comandante da Unidade de Intervenção. A missão da Eurogendfor no Kosovo é comandada por um oficial da GNR e conta também com operacionais franceses.