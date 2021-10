Presidente do Kosovo homenageia militares das Forças Armadas Portuguesas

O Ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, recebeu esta sexta-feira a presidente do Kosovo, Vjosa Osmani, no Forte de S. Julião da Barra, em Oeiras.

Uma cerimónia de condecoração das Forças Armadas Portuguesas em reconhecimento pela prestação dos militares portugueses no seu país ao longo de duas décadas, desde 1999 a 2019.

Os militares portugueses integraram em 1999 a operação lançada pela NATO que ficou conhecida por KFOR (Kosovo Force), de apoio à paz no território. À época, o mandato da KFOR tinha como objectivo suspender as hostilidades, estabelecer um ambiente seguro, garantir a ordem pública e coordenar e apoiar a presença civil internacional no país.

Portugal enviou 6873 militares para a missão internacional.

Na cerimónia desta sexta-feira estiveram ainda presentes militares que serviram nestas operações, em representação dos três ramos das Forças Armadas. Estiveram também o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Almirante Silva Ribeiro, o Chefe do Estado-Maior da Armada, Almirante Mendes Calado, o Chefe do Estado-Maior do Exército, General Nunes da Fonseca e o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, General Joaquim Borrego.