As cerimónias fúnebres de Sofia Duarte, a jovem portuguesa que morreu num incêndio, em Londres, realizaram-se esta sexta-feira, na capital inglesa. A modelo, de 21 anos, estava em casa do namorado, no primeiro dia do ano, quando as chamas começaram a consumir o apartamento.



Ao que o CM apurou, o incêndio teve origem na bateria de uma bicicleta que estava estacionada dentro do prédio. A bicicleta pertencia a um entregador de refeições. O fogo consumiu todo o andar onde Sofia estava em apenas cinco minutos, segundo várias testemunhas. A jovem foi a única vítima mortal.