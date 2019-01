Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Moradores em ruidoso protesto contra violência no Bairro da Jamaica no Seixal

Protesto de cerca de 200 pessoas em frente ao Ministério da Administração Interna, em Lisboa.

16:46

Cerca de 200 moradores juntaram-se esta segunda-feira à tarde, em frente ao Ministério da Administração Interna, num ruidoso protesto contra as agressões no Bairro da Jamaica, no Seixal, durante o fim de semana.



Vários polícias foram atingidos com pedras, sendo que um deles necessitou de tratamento hospital.



"Não ao racismo", pode ouvir-se entre as pessoas presentes.



Em atualização