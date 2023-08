Maria Manuela, a mulher que foi assassinada pelo filho no final do ano passado, pediu ajuda à PSP, 46 dias antes de morrer. Avisou que o fim era inevitável, que o filho estava no fim da linha e que as ameaças de morte eram constantes.



Disse mais: que Bruno, de 36 anos, já tinha ateado vários fogos em casa e que poderia voltar a fazê-lo.









