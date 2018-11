Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morre a cortar pinheiro em frente à mulher e ao pai

Vítima estava a cortar um pinheiro que na queda embateu contra outra árvore mais seca e mudou de direção.

Por T.V.P. | 09:33

Um homem de 35 anos morreu este sábado atingido por um pinheiro, junto à rua do Bogalhal, em Mangualde.



O alerta foi dado pelas 08h30. A vítima, que estava na companhia da mulher e do pai, estava a cortar um pinheiro que na queda embateu contra outra árvore mais seca e mudou de direção, acabando por atingir o homem na cabeça. O óbito foi declarado no local.



O corpo foi removido para autópsia no gabinete médico-legal de Viseu.