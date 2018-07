Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morre ao cair da varanda em Almada

Custódio Marques, de 44 anos, era colaborador do Correio da Manhã e da CMTV.

01:30

Custódio Marques, de 44 anos, morreu ontem ao cair da varanda de um quarto andar de um prédio, na Costa da Caparica, Almada. A vítima estava a tentar entrar na habitação após se ter esquecido das chaves no interior.



Custódio Marques era colaborador do Correio da Manhã e da CMTV. O último trabalho que realizou foi o acompanhamento da partida da seleção nacional para o Mundial de Futebol 2018, na Rússia. À família, enviamos as nossas mais sinceras condolências.