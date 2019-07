Morre após despiste e queda a ribanceira em Torres Novas

Um homem, de 44 anos, residente no Entroncamento, não resistiu aos ferimentos causados por um despiste seguido de queda a uma ribanceira e morreu.O acidente ocorreu esta terça-feira às 08h03, na localidade de Pafarrão, enquanto conduzia uma carrinha na EN357, que liga Torres Novas a Fátima.Os operacionais de socorro foram obrigados a cortar o trânsito.A GNR está a investigar as causas do acidente.