Morreram mais de 60 animais em abrigo da serra da Agrela

Os últimos dados do número de animais mortos no Abrigo Cantinho de quatro Patas na Serra da Agrela foi actualizado e haverá mais de 60 mortos. O número foi avançado pelo presidente da Câmara de Santo Tirso, Alberto Costa, que de visita ao canil/gatil municipal, explicou que os números foram actualizados e serão posteriormente confirmados pelo relatório que está a ser elaborado.



"Os números são os mesmos de ontem, não aumento. Só que foi feita uma actualização na recolha de dados", explicou aos jornalistas. O presidente da autarquia revelou ainda que foi aberto um inquérito interno para apurar responsabilidades, tendo dado de imediato lugar à suspensão do veterinário municipal.





"Esta a averiguar para perceber o que falhou. O senhor veterinário é da Direção Geral de Alimentação e Veterinária e ele disse que fez relatórios. O que me parece claro é que todos sabiam", disse, lembrando que "todos vão tentar atirar as culpas. Só espero que a culpa não morra solteira".