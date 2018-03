Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morte de família portuguesa em Londres investigada pelas autoridades

Mulher foi encontrada em casa, nos arredores de Londres, sem vida. Pai e filhos também encontrados mortos.

21:35

A morte de uma família portuguesa, que residia nos arredores de Londres, está a ser investigada pelas autoridades britânicas. O CM sabe que a polícia encontrou o corpo de Laura, de 47 anos, já sem vida em casa. O cadáver tinha golpes de faca.



As circunstâncias de como o crime ocorreu estão a ser apuradas, mas o suspeito do crime é o marido, Adelino Figueira, de nacionalidade portuguesa.



Os cadáveres deste homem e dos dois filhos, de 7 e 10 anos, foram encontrados na costa. O crime terá ocorrido no início desta semana.



As autoridades não estão à procura de mais suspeitos.