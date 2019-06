Mortes de ex-coronel cubano e da mulher geram dúvidas

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 21.06.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Amigos de Erasmo Lazcano, 56 anos, antigo coronel do exército cubano, e Lisbete Lastre, 45, encontrados mortos na casa onde viviam, em Ayamonte, Espanha, às 08h00 do dia 8 de junho, duvidam da atribuição do crime a um contexto de violência doméstica. Destacam a personalidade do homem e recordam o passado que tinha, ligado ao regime cubano.Para adensar o mistério, as autoridades espanholas decretaram segredo de Justiça sobre o caso.... < br />