Mortes em contexto de violência doméstica “preocupam”

Um em cada três homicídios registados o ano passado em Portugal foi cometido num contexto de violência doméstica.Quem o diz é a APAV, reportando-se às 87 pessoas mortas em 2018, número avançado pelo Observatório de Imprensa de Crimes de Homicídio em Portugal e de Portugueses no Estrangeiro.Desse total, 32 homicídios revelaram uma ligação de relacionamento e intimidade entre os intervenientes. Vinte das vítimas eram mulheres e 12 homens."Os relacionamentos entre cônjuges, namorados, ex-namorados, companheiros e ex-companheiros representam 31,25 por cento da totalidade dos diferentes tipos de relacionamento", avança Bruno Brito, da Rede de Apoio a Familiares e Vítimas de Homicídio.Segundo este responsável, esta realidade de proximidade entre autor do crime e vítima é "preocupante".Bruno Brito divulgou ainda que foram mortos 25 portugueses no estrangeiro no decorrer de 2018: cinco deles na Venezuela, quatro em Inglaterra, três no Brasil, dois na Bélgica e dois na Síria, quando combatiam pelo Daesh.A Rede de Apoio a Familiares e Amigos de Vítimas de Homicídio ajudou, nos últimos 6 anos, 531 pessoas, 68 das quais em 2018.A maior parte das pessoas que recebem ajuda da Rede de Apoio da APAV são mulheres. Os agressores são sobretudo homens.A GNR deteve um homem, de 39 anos, na Moita por violência doméstica sobre a companheira, de 30 anos, e as filhas, de 3 e 12. Ficou em prisão preventiva.