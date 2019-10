Motard em estado grave após despiste para ravina na Arrábida

Um motociclista ficou gravemente ferido na sequência de um despiste durante a madrugada deste domingo na estrada das praias da Arrábida, Setúbal.A vítima, com cerca de 20 anos, perdeu o controlo da moto junto à praia da Figueirinha, pelas 02h20, e saiu da estrada, caindo a uma ravina com mais de seis metros de altura.Devido aos ferimentos e ao local foi preciso mobilizar um total de 17 operacionais dos bombeiros, INEM, GNR e Polícia Marítima para resgatar a vítima, que ficou internada no Hospital de São Bernardo.