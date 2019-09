Motard morre em colisão e fuga

Dois homens portugueses, familiares, encontravam-se numa viagem – cada um ao volante da sua moto – pelo país vizinho. À passagem por Ourense, um deles viu-se envolvido num acidente de viação na N-525, à passagem por Ourense. O motard, de 37 anos, residente na zona de Lisboa, acabou por morrer, enquanto o outro condutor envolvido na colisão fugiu do local. Está identificado, tem cadastro criminal, e é agora procurado pelas autoridades espanholas.

O acidente fatal teve lugar na manhã desta sexta-feira, tendo vários condutores presenciado o acidente. Foram estes que deram o alerta à polícia e tiraram as características do veículo que abandonou o local, nomeadamente a matrícula, a cor e a marca: Audi A4.

O embate fez com que o corpo do motard fosse projetado ao longo de vários metros, naquele troço à passagem pelo bairro Vistahermosa.

Não tardou a que as autoridades chegassem àquela estrada, que foi cortada para que fosse prestado auxílio à vítima. Ao mesmo tempo, e já na posse dos dados da outra viatura, a polícia montou um dispositivo naquela zona para intercetar o condutor em fuga. Está identificado como um homem de 35 anos e já com um largo cadastro criminal. Suspeita-se que tenha fugido devido a alguma irregularidade relacionada com o Audi.

O motard português ainda foi conduzido para a unidade hospitalar de Ourense, onde chegou já sem vida. As causas do acidente estão agora a ser investigadas pela polícia.