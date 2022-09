Um jovem, com cerca de 20 anos, ficou em estado grave após uma colisão entre a mota que conduzia e um carro. O violento acidente ocorreu esta segunda-feira às 19h09 na EN207, em Silvares, Fafe.



Tudo indica que o motociclista terá perdido o controlo do veículo e invadiu a faixa contrária, tendo colidido com o carro.





O jovem foi assistido no local pelos bombeiros e transportado para o Hospital de Guimarães.A GNR tomou conta da ocorrência.