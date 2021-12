Motociclista em estado grave após colisão violenta em Fafe

Um homem de 68 anos ficou em estado grave, na sequência de uma colisão, esta manhã, em Regadas, Fafe. A vítima grave seguia num veículo de duas rodas, quando colidiu com um ligeiro. A condutora, uma jovem com cerca de 20 anos, sofreu ferimentos ligeiros.

O acidente aconteceu às 09h00 tendo o motociclista estado a ser assistido durante mais de uma hora no local. Foi transportado para o Hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães, já entubado e com acompanhamento da equipa médica da VMER de Guimarães.

Dez minutos antes, às 08h50, em Armil, também no concelho de Fafe, um casal com cerca de 50 anos sofreu ferimentos ligeiros num despiste aparatoso. O carro embateu contra um poste de iluminação pública, que se partiu, tombando sobre o veículo. As duas vítimas foram hospitalizadas, mas não correm risco de vida.