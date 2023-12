Um motociclista de 35 anos morreu ao sofrer uma queda e embater no alcatrão, após despiste, esta quinta-feira à noite, na Rua 25 de abril, em Cabeça das Mós, concelho do Sardoal.





À chegada das equipas de socorro - do INEM e dos Bombeiros Municipais do Sardoal -, o homem, residente em Mouriscas, Abrantes, estava em paragem cardiorrespiratória. Foram realizadas manobras de reanimação, que resultaram infrutíferas, pelo que a morte foi declarada no local e o corpo removido para autópsia, no Instituto Médico-Legal de Abrantes. A GNR investiga as causas do despiste.