Um motociclista de 35 anos ficou em estado grave após uma colisão com um carro, esta terça-feira, em Lapela, Monção.O acidente ocorreu na EN 101 pelas 20h14.Os bombeiros de Monção foram mobilizados para o local e estabilizaram a vítima. O homem foi transportado para o hospital de Viana do Castelo.A GNR esteve no local.