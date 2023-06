Motociclista ferido com gravidade no Porto

Um motociclista, de 30 anos, ficou ferido, esta manhã de quinta-feira, na sequência de uma colisão entre a mota em que seguia e um carro, na rua Igreja de Paranhos, junto aos semáforos de acesso à VCI, no sentido Arrábida/Freixo.



O alerta foi dado pouco depois das oito da manhã. A vítima foi assistida no local pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação do S. João e pelos Bombeiros Sapadores do Porto e transportado em estado considerado grave para o Hospital de S. João.





As causas do acidente são ainda desconhecidas. A PSP esteve no local e investiga.