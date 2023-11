Um motociclista sofreu ferimentos graves na sequência de uma colisão entre a mota que conduzia e um carro, na tarde desta quinta-feira, na rua da Devesa, em Luzim, no concelho de Penafiel.



O alerta foi dado às 17h42. No local estiveram os Bombeiros de Penafiel e a Viatura Médica de Emergência Médica e de Reanimação do Vale do Sousa.





O ferido foi transportado para o Hospital de S. João, no Porto. As causas da colisão estão por apurar. A GNR esteve no local e investiga.