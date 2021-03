Um motociclista ficou ferido, esta tarde, num despiste da mota em que seguia, na Rua do Rio Ferreira, na Foz do Sousa, em Gondomar.



O alerta foi dado às 17h56. No socorro à vítima estiveram os Bombeiros de S. Pedro da Cova e o INEM.





A vítima foi estabilizada no local e transportada para o Hospital de Santo António, no Porto, com ferimentos considerados ligeiros.