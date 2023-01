Um homem de 42 anos sofreu ferimentos graves num violento despiste, esta madrugada, na estrada Nacional 14, em Vila Nova de Famalicão.

O acidente aconteceu às 00h15, próximo do Tribunal da cidade. As circunstâncias do acidente estão a ser investigadas pela PSP.

A vítima foi assistida no local por equipas do INEM e dos Bombeiros de Famalicão e foi transportada, com ferimentos graves, para o Hospital de Braga.