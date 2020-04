Motociclista morre em colisão com camião no Cartaxo

Um motociclista morreu esta segunda-feira em Pontével (concelho do Cartaxo), na sequência do embate do motociclo em que seguia contra um veículo pesado ao serviço da Câmara do Cartaxo, disse fonte da Proteção Civil.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, o alerta para o acidente, ocorrido na estrada que liga o Cartaxo a Pontével, foi dado às 11h06, tendo estado no local 20 operacionais e sete viaturas.

No local estiveram elementos dos Bombeiros Municipais do Cartaxo e dos Voluntários de Alcoentre, a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital de Santarém e o núcleo de investigação de acidentes da GNR, disse a fonte.