Um motociclista de 60 anos sofreu ferimentos graves, esta sábado, ao fim da tarde, na sequência de um despiste em Panque, Barcelos.



A vítima que sofreu fraturas expostas foi assistida no local pelos bombeiros de Barcelos e transportada para o Hospital de Viana do Castelo, com acompanhamento da VMER de Viana.

O acidente aconteceu na Estrada Nacional 306, em Panque, por volta das 19h05, em circunstâncias que estão ainda por apurar.O motociclista terá perdido o controlo da moto e acabou por se despistar.