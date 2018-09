Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Motorista queimado ao salvar pessoas em autocarro a arder

Trânsito na EN3 esteve cortado uma hora.

Por J.N.P. | 11:22

O condutor de um autocarro da Rodoviária do Tejo sofreu ferimentos ao tentar apagar as chamas que deflagraram no motor da viatura, quando esta ia em andamento na Portela das Padeiras, Santarém.



Ao aperceber-se das chamas, o motorista ajudou os seis passageiros a sair mas acabou por sofrer queimaduras leves numa perna e num braço.



O homem foi transportado ao hospital de Santarém, depois de ter sido assistido pelos bombeiros no local.



O incidente ocorreu ao final da tarde de sexta-feira.



O trânsito na EN3 esteve cortado uma hora.