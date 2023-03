O Ministério Público (MP) ordenou a abertura de um inquérito-crime ao brutal acidente que, no sábado à tarde, deixou em coma um agente da PSP de Setúbal, de 39 anos. Recorde-se que, tal como o CM noticiou, Márcio Luís seguia no lugar do pendura de uma moto da PSP, conduzida por um colega, e foi projetado após o embate, embatendo com a cabeça (usava capacete) no alcatrão.









