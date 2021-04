MP arquiva contra André Geraldes e acusa denunciante no caso 'Cashball'

André Geraldes, ex-diretor do Sporting no tempo de Bruno Carvalho, não vai a julgamento no processo conhecido como Cashball.O Ministério Público decidiu pelo arquivamento no que diz respeito ao dirigente, argumentando que não se consegue estabelecer um nexo de causalidade entre as abordagens feitas por Paulo Silva, para beneficiar os verdes-e-brancos, e o pagamento a jogadores e a árbitros.No que se refere ao futebol, o despacho concluiu que Paulo Silva terá oferecido a Leandro Freire, jogador do Desportivo de Chaves, 25 000 euros para que este prejudicasse o seu clube nos dois jogos com o Sporting.A proposta não terá sido aceite. Além de Paulo Silva também foi acusado o empresário João Gonçalves e o ex-funcionário do Sporting Gonçalo Rodrigues.Respondem por 14 crimes de corrupção. É pedida uma pena atenuada para Paulo Silva por denunciar esquema.